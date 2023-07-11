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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الأعلى للجامعات: الشركات والمصانع ترغب في موظفين بالتخصصات التكنولوجية الجديدة

صدى البلد

أكد أحمد الصباغ الأمين العام للجنة القطاع التكنولوجي بالمجلس الأعلى للجامعات، أن هناك تطور في متطلبات سوق العمل.

 

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وقال أحمد الصباغ في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي": "هناك احتياج للوظائف التكنولوجية".

 

وأضاف احمد الصباغ: "الشركات والمصانع ترغب في موظفين بالتخصصات التكنولوجية الجديدة".

 

وتابع أحمد الصباغ: "هناك وظائف جديدة ظهرت في سوق العمل المحلي والدولي، وهناك وظائف تحتاج إلى مهارات معينة يجب أن يجيدها الطالب خلال سنوات دراسته".

 

وأكمل أحمد الصباغ: "التخصصات التكنلوجية الجديدة متواجدة داخل الجامعات المصرية"، مضيفا: "مصر عكفت على إنشاء الجامعات التكنولوجية من أجل مواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والدولي".

 

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