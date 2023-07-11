الأعلى للجامعات: الشركات والمصانع ترغب في موظفين بالتخصصات التكنولوجية الجديدة

أكد أحمد الصباغ الأمين العام للجنة القطاع التكنولوجي بالمجلس الأعلى للجامعات، أن هناك تطور في متطلبات سوق العمل.

وقال أحمد الصباغ في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي": "هناك احتياج للوظائف التكنولوجية".

وأضاف احمد الصباغ: "الشركات والمصانع ترغب في موظفين بالتخصصات التكنولوجية الجديدة".

وتابع أحمد الصباغ: "هناك وظائف جديدة ظهرت في سوق العمل المحلي والدولي، وهناك وظائف تحتاج إلى مهارات معينة يجب أن يجيدها الطالب خلال سنوات دراسته".

وأكمل أحمد الصباغ: "التخصصات التكنلوجية الجديدة متواجدة داخل الجامعات المصرية"، مضيفا: "مصر عكفت على إنشاء الجامعات التكنولوجية من أجل مواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والدولي".