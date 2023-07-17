مدربة حياة وعلاقات: الاختيارات هي التي تتحكم في جودة الحياة.. فيديو

علقت نرمين البحيري، مدربة حياة وعلاقات، على تريند "اختيارتي مدمرة حياتي".

وقالت نرمين البحيري، مدربة حياة وعلاقات، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "اختياراتي هي التي تتحكم في جودة حياتي".

وأضافت: "إذا لم أحصل على الجودة أو النتيجة التي احتاجها من اختياري فذلك يعني أنني أغير في المعطيات أو الطريقة التي اختار بها، وإذا استمريت بنفس الطريقة والعقلية التي اختار بها ستستمر نفس النتائج".

وأشارت نرمين البحيري، مدربة حياة وعلاقات، : "الاختيارات متعلقة بكل شيء في الحياة، سواء الأصدقاء أو السفر أو غيرها من الأمور"، موضحه: "إذا وجدت صديقة سلبية تأذيني مثلا فيجب التفكير في كيفية تشكل العلاقة".

