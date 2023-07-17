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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينهم سعوديون.. إصابة 76 شخصا في تصادم حافلتين بـ التشيك

إصابة 76 شخص بعد
إصابة 76 شخص بعد تصادم حافلتين في حادث مروع بالتشيك

قالت الشرطة التشيكية وعمال الإنقاذ، اليوم الإثنين، إن سائق حافلة لقي مصرعه وأصيب 76 شخصا بجروح عندما اصطدمت حافلتان على طريق سريع في جنوب الجمهورية.

وكشفت الشرطة التشيكية، في تغريدة على “تويتر”: “توفي أحد السائقين على الفور”.

وقال المتحدث باسم خدمة الطوارئ الإقليمية، لوكاس دفوراسيك، لوكالة “فرانس برس”، إن “السائق توفي قبل وصول رجال الإنقاذ.. لم نتمكن من مساعدته”، مضيفا أن 14 إصابة خطيرة وقد يقاتل البعض للبقاء على قيد الحياة.

وقع الحادث قبل الساعة 1400 بتوقيت جرينتش بالقرب من مدينة برنو التشيكية الثانية على طريق سريع يربطها بالعاصمة السلوفاكية براتيسلافا.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإقليمية، ديفيد تشالوبكا، إن السائق المتوفى اصطدم بمؤخرة الحافلة الأخرى.

وأوضح رجال الإطفاء على “تويتر”، أنهم “أنقذوا 12 شخصا من داخل الحافلات”.

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بدوره، أفاد التلفزيون العام، بأن الحافلة التي أمامها كانت خدمة منتظمة بين المدن من بودابست إلى براج تديرها شركة “Flixbus”.

وقال حاكم المنطقة يان جروليتش، إن إحدى الحافلات كانت تقل أجانب، على الأرجح من الهند.

وكشف التلفزيون التشيكي، عن أنه كان هناك ركاب سعوديون أيضا.

وأكد رجال الإنقاذ أنه تم نشر 26 من طاقم الإسعاف وثلاث طائرات هليكوبتر للطوارئ.

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