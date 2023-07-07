نحتاج لفتح باب الاتحاد الأوروبي والناتو.. دعم قوي من التشيك إلى أوكرانيا

أكد رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيالا، اليوم الجمعة، أن مستقبل أوكرانيا سيكون في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو.

وجاء ذلك عقب لقاء جمع فيالا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في براغ.

وقدم الرئيس الأوكراني إلى براغ يوم الخميس، في زيارة يرافقه بها اثنين من الطائرات الجوية التشيكية، بعد إجراء محادثات في بلغاريا. وتهدف الزيارة إلى بناء دعم لأوكرانيا والحصول على دعوة لبدء عملية الانضمام إلى الناتو في قمة في فيلنيوس الأسبوع المقبل.

وقال فيالا في مؤتمر صحفي إلى جانب زيلنسكي: "لا نعرف متى ستنتهي الحرب، لكن ما نعرفه الآن هو أننا نحتاج إلى فتح باب الاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي أمام الشعب الأوكراني الشجاع".

وأضاف "نتوقع من كل أعضاء الناتو الموافقة على انضمام أوكرانيا:، مشيرا إلى أن التشيك ستتبرع بمروحيات قتالية ومعدات عسكرية أخرى لأوكرانيا

وينقسم حلفاء كييف حول مدى سرعة انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، وبعض الحكومات الغربية حذرة من أي خطوة قد تقرب التحالف من الحرب مع روسيا، التي بدأت حربها على أوكرانيا قبل حوالي 500 يوم.

وقال زيلنسكي إن أوكرانيا بحاجة إلى بذل كل ما في وسعه لبدء محادثات انضمام الاتحاد الأوروبي.

ومن جانبه، أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، على أهمية الصواريخ بعيدة المدى للتقدم في الهجوم المضاد.

وقال زيلينسكي، خلال زيارة إلى جمهورية التشيك اليوم الجمعة، إن "كييف بحاجة إلى أسلحة بعيدة المدى لمحاربة القوات الروسية التي غزت بلاده".

وأضاف أنه : "بدون أسلحة بعيدة المدى، من الصعب ليس فقط تنفيذ عمليات هجومية ولكن أيضا إجراء عمليات دفاعية".

وتابع: " الصواريخ بعيدة المدى ضرورية لهجومنا المضاد الذي لا يمكننا التقدم فيه بدون أسلحة هجومية متطورة".

وشدد على أنه ينبغي القيام بكل ما يلزم هذا العام لبدء مفاوضات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي