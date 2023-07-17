الكويت.. تحذير عاجل بشأن ذروة ارتفاع درجات الحرارة

أفادت صحيفة “القبس” الكويتية، نقلا عن مراقب التنبؤات الجوية، عبد العزيز القراوي، بأن ارتفاع درجات الحرارة مستمر خلال الأيام الخمسة المقبلة.

وأشار القراوي، إلى أن الكويت تعيش حاليا ذروة ارتفاعات درجات الحرارة، التي سجلت الأحد 51 درجة في الجهراء، و50 درجة في العبدلي، وهي نفس الدرجات المتوقعة ليوم الإثنين.

وحسب “القبس”، قال القراوي إنه من غير المتوقع أن تزيد درجة الحرارة في الأيام المقبلة عن 52 درجة مئوية.

وأوضح أن انكسار درجات الحرارة يبدأ عادة مطلع سبتمبر، ويكون أكثر انخفاضا خلال الليل، لتصبح الأجواء أكثر اعتدالا مما عليه الحال حالي.