صحف الكويت| مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي في قصر السيف.. إدارة الأرصاد الجوية تتوقع طقسا شديد الحرارة

تناولت صحف الكويت، الصادرة اليوم الثلاثاء، أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن الكويتي والعربي.

صحيفة الأنباء

قال مقرر لجنة الميزانيات والحساب بمجلس الأمة الكويتي الختامي النائب أسامة الزيد إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعين أمس وأول من أمس مشاريع قوانين ميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة للسنة المالية 2023/2024.

وأوضح الزيد، في تصريح بالمركز الإعلامي لـ مجلس الأمة، أن الجهات الملحقة يبلغ عددها 23 جهة، وبلغت تقديرات إيرادات هذه الجهات 211 مليون دينار، فيما بلغت تقديرات مصروفاتها 2.6 مليار دينار للسنة المالية 2023/2024.

وبين أن هذه الجهات تكون ملحقة بالميزانية العامة للدولة وتتلقى الفرق بين مصروفاتها وإيراداتها كتمويل حكومي من الميزانية العامة للدولة.

وأعلن أن أبرز التعديلات المالية على تلك الجهات شملت جامعة الكويت والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرياضة وهيئة الغذاء والتغذية وجامعة عبدالله السالم وجهاز المسؤولية الطبية والهيئة العامة للبيئة.

وأكد أن اللجنة وافقت على جميع التعديلات المقدمة عليها من قبل وزارة المالية الكويتية، كما وافقت على جميع الميزانيات الملحقة باستثناء الجهاز المركزي للمناقصات العامة لعدم ورود مشروع قانون حتى الآن من الحكومة.

وفي خبر آخر، ترأس رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح الاجتماع الأسبوعي للمجلس أمس، وقرر المجلس تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المشرف على جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان سعد البراك بمتابعة سير الأعمال التنفيذية والإنشائية المتعلقة بمشروع ميناء مبارك الكبير والتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والجهات ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات المناسبة نحو تحديد أفضل السبل لتشغيل ميناء مبارك الكبير وإدارته بالكفاءة المطلوبة بهدف تحقيق الغايات المنشودة منه.

وتدارس المجلس توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بإصدار النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون ورفعه لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة. هذا، وقالت وزيرة الأشغال العامة أماني بوقماز إنها شرحت للمجلس مقترحا بشأن تحويل الإدارة العامة للطيران المدني إلى هيئة مستقلة للطيران المدني.

من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، انه أطلع المجلس على مقترح نقل الإشراف وتبعية مراكز الشباب من الهيئة العامة للشباب إلى الهيئة العامة للرياضة.

صحيفة القبس

قال رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد النواف، إن الحكومة تتقدم ببرنامج عملها بنهج جديد وفق برنامج زمني محدد، مضيفاً «يُعد وثيقة تعاون بين السلطتين لإزالة العقبات ومواجهة التحديات».

وتابع: «أُشيد بالتعاون المثمر بين السلطتين لإنجاز مشاريع قوانين إنشاء شركات المدن و«عافية»».

من جانبه، قال الوزير سعد البراك: «حرصنا في برنامج عمل الحكومة أن يكون واضحاً ومتكاملاً، والنجاح الأكبر هو تعاونكم لتحقيق الأهداف التي ترتكز على تحويل الكويت إلى مركز تجاري».

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة العلنية الخاصة، لمناقشة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر (2023- 2027)، والأمين العام يتلو أسماء الحضور.

وأضاف: «أولويات البرنامج بناء اقتصاد متقدم ومستدام ورعاية رأس المال البشري».

ويعقد مجلس الأمة جلسة خاصة اليوم، لمناقشة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر (2023- 2027) .

وفي خبر آخر، توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، أن يسود اليوم طقس شديد الحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة.

وأشارت إلى أن الطقس ليلاً سيكون حاراً إلى مائل للحرارة و رطب نسبياً على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة.

كما توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة في مطار الكويت الدولي 48.

صحيفة الراي

عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه الأسبوعي في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، حيث تم تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بمتابعة سير الأعمال التنفيذية والإنشائية المتعلقة بميناء مبارك الكبير، والتنسيق مع هيئة الاستثمار والجهات ذات الصلة لتحديد أفضل سبل التشغيل والإدارة بالكفاءة المطلوبة.

وأحيط مجلس الوزراء علماً في مستهل اجتماعه على توصية اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية في شأن مشروع ميناء مبارك الكبير.

وقرر مجلس الوزراء تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المشرف على جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان بمتابعة سير الأعمال التنفيذية والإنشائية المتعلقة بمشروع ميناء مبارك الكبير، والتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والجهات ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات المناسبة نحو تحديد أفضل السبل لتشغيل ميناء مبارك الكبير وإدارته بالكفاءة المطلوبة بهدف تحقيق الغايات المنشودة منه.

وفي خبر آخر، تفاعل مؤشر الأحمال الكهربائية، مع الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة التي تخطت 50 درجة مئوية، حيث ازداد استهلاك الكهرباء، ما دفع مؤشر الأحمال لتخطي الرقم القياسي، مسجلاً أعلى معدل في تاريخ الكويت.

فقد سجل مؤشر قياس الأحمال الكهربائية، عند الساعة الثانية بعد ظهر أمس، رقماً قياسياً في معدل الاستهلاك 16370 ميجاواط، متخطياً أعلى حمل وصل له العام الماضي، وبلغ 16180 ميجاواط.

وأرجعت مصادر مطلعة سبب زيادة معدلات استهلاك التيار، لارتفاع درجة الحرارة التي تراوحت ما بين 49 و50 درجة مئوية، فيما تتوقع الوزارة أن يواصل المؤشر ارتفاعه خلال الأيام المقبلة التي تشهد فيها البلاد ارتفاعاً ملحوظاً في درجة الحرارة.

وقالت المصادر إنه «رغم ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء والماء المتوقعة، فإن قدرة الوزارة الإنتاجية كافية لتلبية احتياجات البلاد من الطاقة والمياه»، مشيرة إلى أن «الوزارة تدعو المستهلكين إلى ترشيد الاستهلاك لتخفيف الأحمال خلال أوقات الذروة، من خلال عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية ذات الأحمال العالية».

وتوقّعت المصادر أن تظل معدلات الاستهلاك خلال الفترة المتبقية من يوليو الجاري مرتفعة، نظراً لارتفاع درجة الحرارة، فيما تعوّل الوزارة على موسم السفر في تخفيض جزء من الأحمال خلال الصيف.