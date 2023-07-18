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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لجنة من المجلس الأعلى للجامعات تتفقد مركز الاختبارات الإلكترونية بالمنيا

لجنه من التعليم العالي
لجنه من التعليم العالي

أجرت لجنة من قبل وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، زيارة لمركز الاختبارات الإلكترونية بجامعة المنيا، وذلك للتأكد من انتهاء المركز من أعمال البنية التحية للأسبقية الثانية لرفع طاقتها الاستيعابية لـ 4600 جهاز حاسب آلي لخدمة باقي قطاعات الجامعة التعليمية وكلياتها.

ضمت اللجنة د. سحر أمين مدير مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي، والمهندس تامر أمين بالمجلس الأعلى للجامعات، والعميد خالد سليمان، والمهندس مصطفى عطية، وعبد الرحمن عطيفي، بشركة إدارة المشروع وكان في استقبالهم د. أبو هشيمة مصطفي المستشار الهندسي للجامعة، ود. وليد مكرم المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والدكتورة أسماء عبد الحميد مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة، ود. أحمد سمير مدير مركز الاختبارات الإلكترونية، ود. مصطفى خليل نائب مدير المركز.

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وأوضح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، أن الجنة تفقدت انتهاء المركز من متطلبات أعمال البنية التحية للأسبقية الثانية، والتي شملت الربط الشبكي، وغرف الخوادم والتحكم والمراقبة، وإنذارات الحريق والمكيفات، والأعمال الكهربية، وكبائن الامتحانات المخصصة للطلاب بالقاعات الجديدة للمركز بأربعة أدوار بالمكتبة المركزية، وبخمس قاعات بمبنى متحف الفن الحديث لزيادة طاقته الاستيعابية إلى 3600 جهاز حاسب آلي، وذلك بعد نجاح الجامعة في الأسبقية الأولى بطاقة 1100 جهاز لأداء اختبارات القطاع الصحي خلال العامين الماضيين.

مشيراً إلى أن استكمال منظومة الاختبارات الإلكترونية تأتي تحقيقاً لرؤية مصر لمواكبة التحول الرقمي للجامعات العالمية، وتطوير المخرجات التعليمية وتحقيق الشفافية بالعملية التعليمية.
ومن جانبه أشار المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة أن المركز انتهى من تجهيز 2500 كابينة امتحانات، وجاري استكمال باقي خلايا العمل لاستيعاب باقي قطاعات الجامعة، استعداداً لبدء توريد الأجهزة خلال العام الجامعي 2023/2024.

مشيراً بأن اللجنة قد أثنت على جهود الجامعة في أعمال متطلبات التشغيل للأسبقية الثانية، والبنية التحتية الرقمية لتنفيذ الاختبارات الإلكترونية وتوفير كامل الدعم لإنهاء الأعمال.

 

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