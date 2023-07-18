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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حسن الخاتمة.. وفاة إمام مسجد أثناء الوضوء للصلاة بملوي جنوب المنيا

حسن الخاتمه الشيخ
حسن الخاتمه الشيخ فرج

توفي إمام وخطيب مسجد احدي قري مركز ملوي جنوب المنيا متأثرا بإصابته بأزمة قلبية مفاجئة بعد أن أنهى الوضوء للصلاة وتم نقله علي إثرها إلى المستشفى لمحاولة إسعافه ولكنه توفي في الحال وسط حاله من الحزن بين أبناء القرية  الا انهم شعروا بسعادة كبيرة لحسن الخاتمة.

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فقد وقع فرج. ق. س المقيم بإحدى قرى مركز ملوي جنوب المنيا والذي يبلغ 50 عاما وسقط فجأة متأثرا بإصابته بأزمة قلبية مفاجئة وتم نقله إلي المستشفى لسرعة  علاجه ولكن أكد الأطباء وفاته.

وقال محمد إبراهيم أحد أبناء القريه أن الشيخ فرج  كان لا يعاني من أية أمراض ويمياز ببشاشة الوجه ومحب لفعل الخير وحافظ لكتاب الله منذ صغره، وكان خطيبا لمسجد القرية ومحبوبا من جميع الأهالي.

واردف عبد الرحمن على أحد الجيران أن الشيخ فرج كان محبا لفعل الخير ودائم العطف على الأيتام وسباق إلى المساجد وحافظا لكتاب الله كان مدير جمعية اهليه للأعمال الخيرية و كان لا يفرق بين أحد في القرية قريب كان أو غريب فقد مات بعد الوضوء مباشرتا. 
 

أزمة قلبية مفاجئة إمام مسجد إمام وخطيب وفاة أمام مسجد مفاجئ مركز ملوي

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