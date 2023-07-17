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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استرداد 94 فدانا أملاك دولة وإزالة 118 حالة تعد في المنيا

إزالة التعديات
إزالة التعديات

تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية في تكثيف حملات الإزالة الفورية للتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والبناء المخالف ضمن المرحلة الثالثة من الموجه الـ ٢١، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وإشراف ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

 

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وتمكنت حملة مكبرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار من إزالة ٣٨ حالة تعد بالبناء المخالف بقرى صندفا وبنى على و الحسينية وأبوجرج وشلقام ونزلة عمرو ومنشأة أبو عزيز و أحياء المدينة.

  وفى مركز مغاغة ،تم إزالة ٤٤ حالة تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص منها ١٠ حالات بالمدينة و٣٤ بقرى ميانة و طنبدى و ملاطية و شم البحرية وبلهاسة والكوم الأخضر و دهمرو .

 

وفى سمالوط، تم إزالة ٩ حالات تعد بالبناء بدون ترخيص منها ٧ حالات بقرية العزيمة وحالة بحى جنوب وإزالة فى المهد لحالة بحى شمال المدينة ،فيما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص ١٩ حالة بقرية بنى موسى.

وفى مركز ديرمواس ، تمكنت الوحدة المحلية من استرداد ٩٤ فدان أراض أملاك دولة بقرية دلجا ، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى من إزالة ٥ حالات تعد منها حالة بناء مخالف بحى جنوب المدينة و ٤ حالات تعد بالبناء المخالف على أملاك دولة بقرى ابشادات ودير البرشا، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى ٣ حالات تعد منها حالة بحى غرب المدينة وحالتان بقرية سيلة الشرقية.

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