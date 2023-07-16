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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 472 ألف طن .. شون وصوامع المنيا تواصل استقبال القمح

توريد محصول القمح
توريد محصول القمح

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الشون والصوامع، في استقبال محصول القمح لموسم حصاد ٢٠٢٣ حيث تم توريد ٤٧٢ ألف طن حتى اليوم الأحد، وذلك من خلال ٤٢ موقعاً تخزينياً تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من محصول القمح، مشيراً إلى أن نسبة المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة بلغت ٢٤٣ ألف فدان لهذا العام.

 

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من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المتابعة الدورية مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة، وتذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، وفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة وحفاظاً على سلامة المحصول .

شون وصوامع محافظ المنيا محصول القمح الص المساحة المنزرعة موسم حصاد وكيل وزارة التموين المتابعة الدورية

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