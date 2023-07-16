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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنيا تقدم خدمات طبية مجانية لـ 1548حالة لأهالي البراجيل

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى

تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أعمال القافلة الطبية بقرية البراجيل بمركز ملوى على مدار يومي 12و13 يوليو الجارى حيث تم الكشف الطبي وصرف الأدوية مجانا لحوالى 1548 حالة وذلك ضمن الخدمات الطبية المجانية التي تقدمها المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

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أكد الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا أنه تم تقديم كافة الخدمات الصحية والعلاجية مجانا بواقع 210 حالة جراحة، 387 أطفال، 225 باطنة، 80 نساء، 129 أسنان، 149 رمد، 145 أنف وأذن، 192 جلدية، 31 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 124 تحليلا مختلفا و6 موجات صوتية، و3 حالات أشعة سينية و104 كشف مبكر للضغط والسكر، و20 حالة خلع أسنان وتحويل 41 حالة لاستكمال العلاج بالمستشفيات، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي استفاد منها 107 مترددا.

الخدمات الصحية الخدمات الطبية المجانية اللواء اسامة القاضي صرف الأدوية

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