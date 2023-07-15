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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد إطلاق حمله للتبرع له للعلاج بالمانيا.

وفاة الطفل إيلاي بعد صراع مع المرض بالمنيا

الطفل إيلاي جورج
الطفل إيلاي جورج

توفي اليوم الطفل إيلاي جورج عن عمر يناهز  5  سنوات ابن المنيا بعد معاناة  مع نوع شديد من السرطان وأعلن وفاته والده جورج إيليا معبراً عن حزنه الشديد لفقدان ابنه الغالي، الذي وصفه بأنه صديقه وأخوه وحبيبه، وتلقى الأب الكثير من التعازي والمواساة من متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي.

والطفل إيلاي خاض معركة شرسة مع السرطان، وتم اكتشاف إصابته بورم خبيث كبير في بطنه، وبدأ علاجه في الولايات المتحدة بتكلفة باهظة وتم إطلاق حملة تبرع لجمع الأموال اللازمة لعلاجه، حيث تلقت الأسرة دعماً كبيراً من المجتمع المصري والأقباط والمسلمين على حد سواء وبعد صراع مع المرض توفي الطفل إيلاي، وهو يترك وراءه حزناً كبيراً في نفوس أحبائه وأصدقائه ومتابعيه.

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والطفل "إيلاي" ابن المنيا وحيد الأبوين، وتعرض لهجوم سرطان وخاض معه رحلة طويلة وكانت حالته المرضية نادرة، وبعد عمليات الاستئصال والكيماوي وزراعة النخاع، احتاج إلى حقن نوع خاص يسمى "Dinutuximab" والتي تتجاوز تكلفتها الثلاثة ملايين جنيه.

 

وفي وقت سابق وتحديدا في شهر ديسمبر الماضي، صرح الدكتور  جورج إيليا والد الطفل ايلاي أن الأطباء أكدوا إصابته بنوع نادر من السرطان. وأوضح أن العلاج المتاح له في سويسرا وألمانيا يكلف ثلاثة ملايين جنيه، ويتطلب اتباع العديد من الإجراءات داخل وخارج مصر، وهو أمر مكلف للغاية بالنسبة للأسرة.

 

وإيلاي هو الابن الوحيد الذي أنجباه بعد خمس سنوات من الزواج تقريباً، وتركت الأم عملها بعدما اكتشفا إصابة ابنهما بالسرطان عندما كان في الثالثة من عمره، وتبين أنه مصاب بورم في الغدة الفوق الكلوية.

 

وكمثل آلاف الأطفال المصابين بالسرطان، يحتاج إيلاي إلى حقن خاصة تتجاوز تكلفتها الثلاثة ملايين جنيه. وتم إجراء عمليات الاستئصال والكيماوي وزراعة النخاع، ولا يزال يحتاج إلى الحقن الخاصة لاستكمال العلاج أنه سبق.

 

وأضاف والد الطفل أنه تواصل مع جمعية تهتم بمرضى السرطان، داخل مصر، للحصول علي تلك الحقن، ووعدوا بتوفيرها، لكن هذا قد يستعرق وقتا طويلا في الوقت الذي تعيش فيه الأسرة حالة من القلق والحزن علي «إيلاي» الذي أنهكه السرطان.

 

اختبارات القدرات المصابين بالسرطان الولايات المتحدة سائل التواصل الاجتماعي صراع مع المرض وسائل التواصل الإجتماعي

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