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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا.. ضبط 103 مخالفات خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة بالمنيا

حررت مديرية التموين بالمنيا، 103 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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واوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 103 مخالفة تموينية منها 92 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت المخالفات ما بين (خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات –عدم وجود سجلات)، و11 مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها (عدم الإعلان عن الأسعار ــ البيع بأزيد من الأسعار المعلنة أو المقررة ــ غش تجارى ــ سلع مجهولة المصدر - عدم وجود شهادة صحية).

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