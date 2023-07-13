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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يناقش مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024

محافظ المنيا خلال
محافظ المنيا خلال الاجتماع

عقد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا اجتماعا اليوم الخميس لمناقشة الموقف المالي والتنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 بهدف النهوض بمستوى الخدمات المختلفة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

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جاء ذلك بحضور اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة وأعضاء الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بديوان عام المحافظة.

 

 وخلال الاجتماع شدد المحافظ على سرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية طبقا للجداول الزمنية المقررة والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وفقًا للجودة المطلوبة مع رفع معدلات الأداء للاستفادة من المبالغ المرصودة ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، مع إعداد تقارير دورية بما تم تنفيذه في الخطة.

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