عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا: تحرير 478 مخالفة للمنشآت الغذائية واستخراج 912 شهادة صحية خلال يونيو

حملات رقابية بالمنيا
حملات رقابية بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار مديرية الصحة في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية لإحكام الرقابة وضمان وصول غذاء آمن وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

قال الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الإدارة العامة للطب الوقائي " إدارة مراقبة الأغذية" خلال شهر يونيو الماضي، نفذت حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية تم خلالها المرور على (757) منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وأسفرت الحملات عن تحرير (478) محضرًا للمخالفات المضبوطة تنوعت بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية.

حملات صيانة دورية لتطهير شبكات مياه الشرب ببنى مزار في المنيا

المنيا: ضبط 60 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم ضبط (53) منشأة تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية ومخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، مؤكدا سحب (368) عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك وإعدام (1055) كيلو أغذية مختلفة و (186) لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية، بالإضافة إلى ضبط (178) كيلو أغذية مختلفة و (1080) لتر خل لوجود تغير في الخواص الطبيعية واستخراج 912 شهادة صحية للعاملين في قطاع الأغذية.
 

أسامة القاضي محافظ المنيا الإدارة العام الإشتراطات الصحية الحملات التفتيشية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا محافظ المني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الأهلي يغادر المعسكر بعد وفاة والده وشكوك حول مشاركته أمام الزمالك

شوبير يوجه صدمة لعشاق الأهلي قبل مواجهة الزمالك

تراجع تاريخي في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن يسجل هذا الثمن

نبأ حزين.. الموت يفجع نجم الأهلي قبل ساعات من مواجهة الزمالك

فيفا يدعم الأهلي والزمالك بـ 650 ألف دولار بسبب المشاركة في مونديال قطر

أكرم توفيق يفجر مفاجأة بشأن موعد الإعلان عن صفقات الأهلي بشكل رسمي

معلم: امتحان الأحياء ثانوية عامة 2023 متوسط وأسئلته محتاجة تركيز

هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

موضوعات متعلقة

المنيا: ضبط 60 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

ترشيحاتنا

على طريقة الأهلى.. طلاب الثانوية العامة يحتفلون بانتهاء الامتحانات

المنفي يطالب بـ توحيد المبادرات لحل الأزمة في السودان

موعد الإعلان.. إمام عاشور ينتهي من الفيديو الترويجي لـ صفقة انضمامه إلى الأهلي

نتيجة الثانوية العامة 2023 مبشرة .. وزير التعليم يطمئن الطلاب والأهالي

رئيس إفريقيا الوسطي: دعوة دول جوار السودان جاءت لإيجاد حل سلمي للصراع

تدريب طلاب الجامعات التكنولوجية داخل شركات و وحدات وزارة الإنتاج الحربى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انفصالهما للمرة الثانية.. 10 صور صادمة جمعت نسرين طافش وزوجها

هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

سر الاهتمام بالمظهر عبر العصور.. لن تتوقع ماذا اكتشف علماء الآثار

من هو مذيع "بي بي سي" المتورط بالفضيحة الجنسية.. اعرف التفاصيل كاملة

فيديو

تعنيف وقسوة .. فيديو مسرب في حضانة للصغار يهز لبنان

ماعندهاش قلب.. سبب غريب وراء إلقاء سيدة الدقهلية طفلتها من البلكونة/ فيديوجراف

مقطع فيديو لتصرف غير متوقع من كابتن طائرة لبنانية.. شاهد ماذا فعل

دخل ينام وبعد ساعة اكتشفوا اللي حصل.. حسام حسني يفجر مفاجأة بشأن وفاة علاء عبدالخالق |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ