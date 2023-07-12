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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق لأعمال الصيانة بالمنيا

صيانة أعمدة الإنارة
صيانة أعمدة الإنارة

أعلنت هندسة كهرباء مدينة المنيا " غرب" أنه سيتم فصل التيار الكهربائي يوم السبت المقبل 15 يوليو الجارى من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا وذلك لإجراء الصيانة الدورية بمناطق المصاص القديمة شرق وغرب ومساكن النقابات وتقسيم ثابت زكى .

وأهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا في بيان لها بالمواطنين اتخاذ اللازم وفصل الأجهزة الكهربائية .

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وفي سياق متصل كلف اللواء أ. ح هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بالمتابعة المستمرة لاعمال الإنارة واصلاح التالف من الكشافات و الاسلاك الكهربائيه وتغير الخلايا وما يلزم وذلك لزيادة الضغط الكهربائي والأحمال في فصل الصيف وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا برفع كفاءة العمل بمنظومة الإنارة العمومية و الرئيسيه بالمحافظة ومراكزها حفاظا على ارواح المواطنين ولتوضيح الرؤية لهم.

وقام قسم الانارة التابع للوحدة المحلية لقرية تلة بزرع أعمدة إنارة بالجانب الشرقي لمصرف المحيط وجار شد اسلاك كهربائيه وتركيب كشافات إنارة بالطرق الدائرية والفرعية وايضا تمت صيانة 14 كشافا وتركيب 15 لمبة بعزبة الشلقامي التابعة لقرية صفط الغربية بطوخ الخيل للحفاظ على ارواح المواطنين ولتوضيح الرؤية للمواطنين. 

أسلاك الكهرباء أرواح المواطنين الأجهزة الكهربائية الصيانة الدورية حفاظ علي أرواح المواطنين

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