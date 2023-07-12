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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفاصيل مصرع 5أشخاص من عائلة واحدة في حادث انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

انقلاب سيارة بالطريق
انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي

ننشر في صدى البلد التفاصيل الكاملة ، لحادث انقلاب سيارة ملاكي إثر اصطدامها برصيف الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز مغاغة شمال المنيا ، وأسفر الحادث عن وفاة 5 أشخاص وإصابة سيدة من عائلة واحدة يقيمون جميعا بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة ، تم نقلهم للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من مدخل قرية برطباط في مركز مغاغة.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف ، وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة بين قائد السيارة الملاكي، واصطدامها بالرصيف، مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة سيدة، وجميعهم من عائلة واحدة.

وتبين أن المتوفين في الحادث هم أحمد. م. س ونجله محمد يقيمان في محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلي وفاة 3 أشخاص آخرين جاري تحديد اسمائهم وقد رجحت تحريات البحث الجنائي أنهم جميعا من عائلة واحدة.

كما أسفر الحادث عن إصابة فادية. ع. أ 45 سنه مقيمه بالبحيرة وجري نقلها إلي المستشفي لتلقي العلاج، كما تم التحفظ علي الجثث بالمشرحة لحين استكمال باقي التحريات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وكشف ظروفه وملابساته، وتم التحفظ علي السيارة الملاكي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق. 

5 أشخاص اختلال عجلة القيادة اصابة سيدة الإسكندرية والبحيرة التفاصيل الكاملة انقلاب سيارة ملاكى غرفة عمليات النجدة

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