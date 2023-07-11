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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن الموجة 21 ..

إزالة 89 حالة تعد على الأراضي الزراعية واسترداد 235 فدانا بالمنيا

استرداد أملاك الدولة
استرداد أملاك الدولة بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بالمنيا تنفيذاً لتعليمات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بالتصدى لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف تنفيذ حملات المرحلة الثالثة من الموجة ٢١ والتى تنتهى ٢٨ يوليو الجارى تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وإشراف ومتابعة وزير التنمية المحلية.

 

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فى مركز المنيا، تم إزالة ٢٧ حالة تعد بالبناء المخالف على أراض زراعية بقرى البرجاية و بنى محمد سلطان و نزلة حسين وتله .

وفى ملوى. تم استرداد ١٥ فدان وإزالة ٩ حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية ، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة ٤ حالات تعد بالبناء المخالف.

وفى مطاى تمكنت الوحدة المحلية من استرداد ٢٢٠ فدان أملاك دولة بالظهير الصحراوى الشرقى ، بالإضافة إلى تنفيذ ١٥ حالة إزالة للبناء المخالف بقرية الشيخ حسن التابعة لمجلس قروى أبو عزيز .

وفى مركز بنى مزار ، تم إزالة ٣٠ حالة تعد بقرى شلقام و أبو جرج والحسينية وصندفا و أحياء المدينة .

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص حالة تعد ، فيما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس ٣ حالات تعد بقريتى بنى حرام ونزلة البدرمان .

 

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