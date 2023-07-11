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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا .. استكمال تطوير طريق مصر أسوان الزراعي حتى المدخل الشمالي

تطوير طريق مصر أسوان
تطوير طريق مصر أسوان الزراعي

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استكمال أعمال تطوير طريق مصر أسوان الزراعي بداية من مدخل مدينة المنيا الشمالي وحتى كوبرى الاخصاص بطول 1.5 كيلو مترا ، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة للعام 2023/2024 ، وفى إطار تنفيذ تكليفات وزارة التنمية المحلية بالمتابعة المستمرة للمشروعات المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين خاصة قطاع الرصف لتحسين شبكة الطرق والبنية التحتية، وتحقيق الأهداف المنشودة لمسار التنمية الشاملة.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء أ. ح ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، واللواء أ.ح هاني بدوى رئيس مركز المنيا و المهندس نيازي مصطفى مدير وحدة التنمية الحضرية بالمحافظة.

وجه المحافظ ، الجهات المنوطة بالبدء الفوري في تنفيذ استكمال أعمال التطوير بدءا من منطقة الاخصاص وحتى البوابة الشمالية لمدينة المنيا مع مراعاة الالتزام بالمعايير والمواصفات الهندسية والفنية ، ووضع الضوابط والتصميمات الخاصة بعمل حواجز لحماية السور و الطريق من جانب ترعة الابراهيمية وتقديم كافة التسهيلات للانتهاء من تنفيذ الأعمال وفقاً للخطة الزمنية المعدة لذلك ، مع مراعاة رد الشيء لأصله حيث تنفذ الأعمال تحت إشراف الوحدة المحلية بالتنسيق مع وحدة الرصف والانشاءات بالمحافظة، لرفع كفاءة وإعادة تأهيل الطريق لتحسين سبل الحركة المرورية، وإضفاء مظهر جمالي للمحافظة أمام زائريها.

من جانبه، أوضح المهندس نيازى مصطفى مدير التنمية الحضرية بالمحافظة ، أن أعمال التطوير تتضمن استكمال عمل السور وإنشاء حواجز خرسانية على جانب الطريق للحد من وقوع الحوادث إلى جانب زراعة عدد من الأشجار ودهان البلدورات وإنشاء أرصفة جديدة من أجل إضفاء مظهر جمالي وحضاري، مشيراً إلى أن المرحلة السابقة من التطوير بدأت من الكوبرى العالي وحتى كوبرى الاخصاص بطول 2.2 كيلومترا.

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