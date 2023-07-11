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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حفاظا على البيئة و الصحة العامة

حملات لتطهير الترع والمجاري المائية بمراكز المنيا

حملات لتطهير الترع
حملات لتطهير الترع والمجارى المائية

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، رؤساء الوحدات المحلية والقروية بتطهير كافة المجاري المائية ( الترع ، المصارف) وإزالة المخلفات والحشائش وورد النيل التي تعوق حركة سير المياه اللازمة للمزارعين لري الأراضي ، وذلك وفقاً لخطة زمنية يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية وباستخدام معدات الوحدة المحلية في إطار الحفاظ على البيئة والحد من انتشار الأمراض.

 

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 قال تاج أبو سداح رئيس مركز أبوقرقاص، إن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة لتطهير الترع والمصارف شملت ( ترعة الديروطية البحرية ـــ ترعة بنى خيار ـــ ترعة ماقوسة)، وذلك بالتنسيق مع إدارة الري بأبو قرقاص وإدارة المخلفات الصلبة بالوحدة المحلية، لافتاً إلى أن تطهير الترع يحافظ على الأراضي المطلة عليها من انتشار الأمراض والأوبئة والآفات ويُسهم في الحفاظ على معدل سريان المياه وتجددها، مؤكداً على تحرير محاضر حيال المخالفين بإلقاء القمامة والمخلفات الصلبة داخل المجاري المائية.

  وأضاف رئيس المركز، أنه تم إعداد برنامج زمنى بالتنسيق مع إدارة الري بأبوقرقاص لتطهير الترع والمصارف بصفة دورية، مناشدا ًالمواطنين بضرورة الحفاظ على مياه الترع وعدم إلقاء مخلفات وقمامة لأن المياه شريان الحياة للمواطنين وحفاظاً على الصحة العامة .

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا برنامج زمنى تطهير الترع والمجاري المائية مياه الترع انتشار الامراض الصحة العامة إزالة المخلفات الوحدات المحلية ورد النيل

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