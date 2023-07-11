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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنيا يناقش الخطط المستقبلية بكليتى الزراعة والطفولة المبكرة

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا بكلية التربية

ترأس الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا اجتماع مجلس كليتي الزراعة والتربية للطفولة المبكرة وذلك لمناقشة رؤية الجامعة المستقبلية وخارطة الطريق لها، واختيار أعضاء اللجان المختصة بترشيح المتقدمين لشغل منصب عميد الكلية لكلا الكليتين وفقاً لشروط الترشح ومعايير المفاضلة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

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جاء ذلك بحضور الدكتور عيد عبد الواحد عميد كلية التربية للطفولة المبكرة والدكتور حمدان إبراهيم عميد كلية الزراعة ووكلاء ورؤساء الأقسام للكليتين.

وأشار الدكتور عصام فرحات إلى أن كلية الزراعة تعد من أقدم كليات جامعة المنيا، وأكثرها تأثيراً على المستويين العلمي الأكاديمي والبحثي والمستوى البيئي، وهي المحرك والقافلة الاقتصادية التي تعتمد عليها الجامعة في تنمية مواردها الذاتية وتعزيز أنشطة وحداتها الخاصة، وتشكل محور اهتمامها في المرحلة القادمة.

مؤكداً على تحسين كفاءة النشر الدولي ومخرجات الدراسات العليا البحثية وتوفير البيئة الداعمة لزيادة أعداد المشروعات البحثية، والتوسع في إنشاء الشركات الناشئة التابعة للجامعة، ودعم العلاقات الدولية والشراكات مع المؤسسات الصناعية.

وأشاد رئيس الجامعة بأعمال تحسين المظهر الجمالي بكلية التربية الطفولة المبكرة والتي تعتبر من الكليات الحديثة الافتتاح بالجامعة، بما يمنح زائريها المتعة البصرية وتحسين أجواء العملية التعليمية.

واستعرض رئيس الجامعة نهج الجامعة ورؤيتها في تحديث بنيتها التحتية ورفع كفاءتها المؤسسية، والتطوير الشامل لها من جميع المناحي لمواكبة جامعات الجيل الرابع.

مشدداً على رفع الوعي بأهمية التحول الرقمي، وثقافة التعامل مع الفصول الذكية، وتهيئة العنصر البشري لهذا التطور، وخلق هوية بصرية ثابتة لها، مؤكداً على ضرورة اتباع معايير هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد. ومعايير جائزة مصر للتميز الحكومي ومعايير الأيزو الإداري.
 

الأعلى للجامعات التربية للطفولة المبكرة المشروعات البحثية تطهير الترع والمجاري المائية عميد كلية التربية للطفولة المبكرة مجلس الأعلى للجامعات والمجارى المائية

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