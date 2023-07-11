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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ المنيا يتابع نسب تنفيذ المجمعات الخدمية بقرى حياة كريمة

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا يتابع نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بمتابعة نسب تنفيذ المجمعات الخدمية بقرى مركزى ملوى وديرمواس، الجارى تنفيذها ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". 

ووجه بتكثيف الجهود المبذولة لسرعة الانتهاء من تسليم المجمعات الخدمية للبدء فى تشغيلها من أجل تقديم الخدمات وتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية للأهالي والمواطنين داخل مختلف القرى المستهدفة.

ومن جانبه ، تفقد نائب المحافظ يرافقه اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى المجمعات الخدمية في قريتى قلندول وتنده، إضافة إلى مخزن الأدوات الكهربائية بالمدينة، وذلك لمتابعة العمل الجاري علي أرض الواقع حتى يتم الانتهاء من الأعمال وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، والوقوف على الأعمال المتبقية في المجمعات الخدمية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" والتي من شأنها أن تقدم جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن يوميا مثل السجل المدنى والشهر العقارى والبريد و التضامن و التموين و المركز التكنولوجى .

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