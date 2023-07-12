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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا.. استمرار بيع اللحوم البلدية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة

بيع اللحوم البلدية
بيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة

تواصل الوحدات المحلية  بالمنيا تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا جهودها في توفير السلع الغذائية الأساسية واللحوم البلدية بأسعار مخفضة للمواطنين وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، ومراقبة الأسعار، وذلك في إطار جهود الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتلبية احتياجاتهم اليومية وتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، تحقيقاً لمبدأ المشاركة المجتمعية.

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من جانبه، أكد هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، أن الوحدة المحلية تواصل تنفيذ مبادرة طرح لحوم بلدية بسعر 260 جنيهاً للكيلو بدائرة المركز والقرى التابعة له، حيث تتم أعمال الذبح والتوزيع بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وتحت إشراف الوحدة المحلية والطب البيطري والتموين.

وأكد أن المنافذ تشهد إقبالاً من المواطنين لتلبية احتياجاتهم من اللحوم وتوفير السلع والمواد الغذائية، وذلك ضمن خطة الوحدة المحلية للتخفيف عن كاهل المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار.

وأوضح عماد حسن رئيس مركز بنى مزار، استمرار عمل منافذ مبادرة محاربة غلاء أسعار اللحوم بجميع الوحدات القروية لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين، مؤكدا أن منفذ الوحدة المحلية بصندفا يقدم جميع اللحوم التي يتم ذبحها داخل المجازر وتحت إشراف الطب البيطرى بأسعار مخفضة، كما تشمل المبادرة بيع الخضراوات واللحوم البيضاء .

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