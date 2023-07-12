صحة المنيا: زراعة قرنيتين لمريضين بمستشفى الرمد ضمن القضاء على قوائم الانتظار

قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا إن الفريق الطبي بمستشفى رمد المنيا نجح فى اجراء عمليتين جراحيتين لزراعة قرنية كاملة للمرة 39 و 40 حيث تم إجراء أول عملية لزراعة القرنية فى فبراير 2021 وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار وبرعاية اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا.

وأشاد وكيل وزارة الصحة بمدي التطور الذي يشهده القطاع الصحي بالمحافظة من خلال الدعم المستمر من وزارة الصحة للمنظومة الصحية بالمنيا مما يساهم بشكل فعال بتحقيق طفرة طبية وصحية لأبناء المحافظة.



واوضح الدكتور أرسانى مقار نجيب استشارى الرمد ومدير مستشفى رمد المنيا أن العملية اجريت لمريضين أحدهم يبلغ من العمر 67 والآخر يبلغ 36 عام كان يعانيان من سحابة بالقرنية بالعين اليسري لكلا المريضين وتم اجراء زراعة قرنية بشرية كاملة لكل مريض بمشاركة الفريق الطبى الذى يتكون من الدكتور احمد عبد الحميد استشارى طب وجراحة العيون بمستشفى المنيا الجامعى والدكتورة أسماء عبد الرازق تونى استشارى أمراض العيون بمستشفى المنيا الجامعى والدكتور مدحت صموئيل استشارى التخدير بالمستشفى والدكتورة مهجة محمد مصطفي استشارى التخدير بالمستشفى وطاقم التمريض.