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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا: ضبط 60 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة بالمنيا

حررت مديرية التموين بالمنيا 60 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 60 مخالفة تموينية منها 56 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت المخالفات ما بين (خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات –ـ توقف عن التشغيل ـ عدم وجود سجلات)، و4 مخالفات في مجال متابعة الأسواق منها (سلع مجهولة المصدر - ذبح خارج السلخانة).

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