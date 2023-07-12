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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا تناقش مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة 2023 - 2024

محافظ المنيا خلال
محافظ المنيا خلال اجتماع الخطة الاستثمارية

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعا موسعا، لمناقشة الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2023 / 2024 ومراجعة عدد من المشروعات التنموية والخدمية، بما يلبي احتياجات المواطنين، بحضور عدد من وكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية.

 

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 أكد المحافظ علي ضرورة التنسيق مع كافة القطاعات تحديد أولويات كل قطاع وفًقا لأهمية المشروعات مع التركيز على المشروعات التي تهم المواطن في المقام الأول، و بما يضمن أفضل استغلال للموارد المتاحة بالمحافظة، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بمشروعات البنية التحتية والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه المحافظ بالمتابعة المستمرة للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها والاستفادة من المبالغ المرصودة وتذليل العقبات للانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين ، مشيدا بما تحقق من إنجاز في الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام الماضى .

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