الموجة 21 .. استرداد 342 فدانًا وإزالة 30 حالة تعد بالبناء بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ حملات إزالة ورفع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة للموجة الـ 21 بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

ففي مركز العدوة، أزالت الوحدة المحلية 7 حالات تعد بالبناء المخالف داخل الحيز العمرانى بدائرة المركز خلال حملة مكبرة لرفع وازالة التعديات نفذتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية، كما تم استرداد 142 فداناً لعدد 7 حالات تعد، وتم تنفيذ الإزالة بالكامل واتخاذ اللازم حيال المتعدين.

وفى مركز ومدينة المنيا، نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة لإزالة التعديات، حيث تم إزالة 7 حالات تعد منها 3 حالات تعد على أراض زراعية بقرية نزلة حسين، وحالة تعد على أرض زراعية بقرية صفط الخمار و3 حالات تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بقرية تله، وتمت الازالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى مطاى، أزالت الوحدة المحلية 4 حالات تعد بالبناء منها 3 حالات تعد على أرض زراعية بقري عبد السميع و منبال وسيلة الشرقية وحالة تعد داخل الكتلة السكنية بحى غرب المدينة.

وفى مركز أبوقرقاص، تم إزالة 6 حالات تعد بقرية بنى موسى واسترداد 200 فدان أرض أملاك دولة بقرية شيبة الشرقية التابعة لمجلس قروى بنى حسن، وفى مركز مغاغة أزالت الوحدة المحلية 6 حالات تعد على أرض خارج الحيز العمرانى بحى غرب المدينة.

