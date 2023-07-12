حساب تكاليف إنشاء مزرعة نخيل.. البحوث تنظم مدرسة حقلية لطلاب زراعة المنيا

أعلن مركز البحوث الزراعية عن تنظيم محاضرة لطلبة كلية الزراعة جامعة المنيا قسم الاقتصاد الزراعي وقسم مكافحة الآفات من خلال فرع المعمل بمحافظة المنيا ودوره للقيام بالعمل الإرشادي بتوعية المزارعين على أهمية عمل دراسة الجدوي الأقتصادية للمزرعة واختيار اصناف النخيل المختلفة وتأثيرها على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الثمار وأهمية ذلك في تحقيق أفضل عائد اقتصادي.

ويتم التدريب الصيفي لطلاب كلية الزراعة جامعة المنيا ضمن سلسلة المدارس الحقليه لفرع المعمل المركزي للنخيل بمحافظة المنيا.



وبناء علي توجيهات معالي وزير الزراعة السيد القصير وتحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية و الأستاذ الدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية للأرشاد والتدريب الدكتور رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي واشراف مدير المعمل المركزي للأبحاث وتطوير النخيل ورئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للنخيل الأستاذ الدكتور عز الدين جاد الله العباسي وبالتعاون مع كلية الزراعه جامعه المنيا



وتناولت المحاضرة شرح عمليات خدمة أشجار النخيل حيث تناولت المدرسه الموضوعات التالية:-

' شرح تفصيلي لكيفيه عمل تنظيم المخازن بالمزارع

حساب تكاليف انشاء مزرعة نخيل



الشروط التي يجب مراعاتها عند إنشاء مزرعة نخيل



دور المهندس الزراعي داخل المزرعة





طرق مكافحة افات وأمراض النخيل



وذلك بقاعة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالمنيا.