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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رئيس جامعة المنيا: 9400 طالب أدوا الاختبارات الإلكترونية لكليات القطاع الطبي

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا يكرم منسقي الاختبارات الإلكترونية

كرم الدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس جامعة المنيا منسقي الاختبارات الإلكترونية لكليات القطاع الطبي بالطب البشري والتمريض والصيدلة وطب الأسنان، وذلك تقديراً لمجهوداتهم في نجاح أعمال الاختبارات الإلكترونية بما يحقق الأهداف التعليمية.

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جاء ذلك بحضور د. وليد مكرم، المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، ود. أحمد سمير مدير مركز الاختبارات الإلكترونية، ود. مصطفي خليل نائب مدير المركز، وشمل التكريم: د. نها أنور حسين منسق كلية الطب، ود. محمود الدالي منسق كلية الصيدلة، ود. مروة عبد الباقي منسق كلية التمريض، ود. شيماء أحمد رضوان منسق كلية طب الأسنان.


وأشاد رئيس الجامعة بالدور الكبير لمركز الاختبارات الإلكترونية، في انتظام الاختبارات وإنجاحها ومجهوداته في استقبال ما يزيد عن 9400 طالب علي مدار ثلاث فترات يومياً ولمدة شهر، حيث استقبل المركز 3210 طلاب بكلية التمريض لأداء الاختبارات في 23 مقرر، بينما أدي بالمركز 1400 طالب بكلية الصيدلة اختباراتهم فيما يقارب 120 مقرر موزعين علي البرنامج العادي والفارم دي والإكلينيكي والجامعة الأهلية، كما أدي 4050 طالبا بكلية الطب اختباراتهم في 70 مقررا، وأخيراً في طب الأسنان أدي 740 طالب الاختبارات في 120 مقررا.

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وأكد د. عصام فرحات أن نجاح الجامعة في إجراء الاختبارات الإلكترونية لكليات القطاع الطبي كأسبقية أولي جاء نتيجة لرفع كفاءة بنيتها التحتية المعلوماتية، في ظل التوجه نحو التحول الرقمي وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة التعليم العالي بميكنة الاختبارات بالجامعات تحقيقاً لتكافؤ الفرص بين الطلاب والاستفادة من التطور التكنولوجي للتحول الرقمي.

 

وأضاف رئيس الجامعة بأن مركز الاختبارات الإلكترونية يعمل بطاقة استيعابية تصل إلى 1080 جهاز حاسب آلي لأداء الطلاب اختباراتهم الإلكترونية به، وجار حالياً تجهيز المركز ورفع طاقته الاستيعابية لاستيعاب 4600 طالب لخدمة باقي كليات الجامعة.

 

يذكر أن المركز مستمر في إجراء امتحانات برنامج الطب التكاملي خلال شهر يوليو الجاري، وسوف يعاود نشاطه خلال شهر سبتمبر القادم لاختبارات الدور الثاني والدور الصيفي، وامتحانات الفرق الثالثة والخامسة لكلية الطب.

 

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