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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 30 محضرا تموينيا في حملات رقابية بالمنيا

حملات تموينية
حملات تموينية

واصلت الوحدات المحلية بالتعاون مع مديرية التموين، تنظيم الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق، والمحال التجارية،. وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بإحكام الرقابة على الأسعار، والتأكد من مدى صلاحية السلع الغذائية، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين .

 

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وأوضح الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة مغاغة أن الوحدة المحلية حررت 12 محضرا تموينيا متنوعا للمخابز والمحال التجارية خلال حملة مكبرة بنطاق المدينة و قرية شم البحرية حيث تنوعت المخالفات بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم الإعلان عن أسعار السلع .

وفى مطاى، قال هشام فايز رئيس المركز إن الوحدة المحلية حررت 12 محضرا تموينيا خلال حملة على الأسواق و المخابز البلدية بواقع 6 محاضر للمخابز لعدم الإعلان وإنتاج خبز ناقص الوزن، و6 محاضر على المحال التجارية، فضلا عن ضبط سلع و مواد غذائية مجهولة المصدر (30 كجم دواجن، وربع طن جبن، نصف طن أيس كريم ) ، وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين .

وأشار عامر طه رئيس مركز و مدينة ديرمواس أن الوحدة المحلية حررت 6 محاضر تموينية للمحال التجارية لعدم وجود شهادة صحية و عدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

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