عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يسلم 44 عقداً جديداً لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة

تسليم عقود تقنين
تسليم عقود تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتيسير على المواطنين لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة وفقاً للقانون تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، والإسراع في بحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي، مؤكدا على أنه لن يسمح بأي تقصير في إنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة والعمل على استرداد حق الشعب.

 

المنيا: تحرير 478 مخالفة للمنشآت الغذائية واستخراج 912 شهادة صحية خلال يونيو

المنيا: ضبط 60 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

جاء ذلك خلال تسليم المحافظ لـ 44 عقداً جديداً منها 30 عقد زراعة و 14 عقد مبانى للمستفيدين من المواطنين من واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، بحضور المهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة.

  أكد المحافظ على أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، وأيضا التيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة بتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات للتقنين، مع الالتزام بالضوابط و القوانين لصالح المواطن و الدولة .

تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة طلبات التقنين محافظ المنيا واضعى اليد التعديات على أملاك الدولة استرداد حق الشعب ملف التعديات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الأهلي يغادر المعسكر بعد وفاة والده وشكوك حول مشاركته أمام الزمالك

تراجع تاريخي في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن يسجل هذا الثمن

بناء على طلب اللاعب.. مروان عطية يريد العودة للمشاركة بمباراة القمة

شوبير يوجه صدمة لعشاق الأهلي قبل مواجهة الزمالك

عدل ربنا .. تعليق مثير من ميدو على مباراة الأهلي والزمالك الليلة

مفاجأة.. كم سيدفع الأهلي للزمالك من قيمة صفقة إمام عاشور؟

مروان عطية يودع والده إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه في كفر الدوار.. صور

أتمنى من اتحاد الكرة| تعليق مثير لـ خالد الغندور عن رفع إيقاف ديانج

ترشيحاتنا

الأمم المتحدة تكشف عن موعد انتهاء فيروس الإيدز

المرصد العربي لحقوق الإنسان يشيد باعتماد مشروع قرار مكافحة الكراهية الدينية

سعر أوبل جراند لاند الـ SUV في ثوبها الجديد| صور

أبرزها 23 يوليو والسنة الهجرية.. 8 أيام إجازة للموظفين بالشهر الحالي

قضي على 4000 وظيفة.. ماهي مخاطر الذكاء الاصطناعي؟

دعوات في أمريكا بمنع ترامب من الترشح لانتخابات الرئاسة.. ماذا يحدث؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قدّام لجنة الامتحان| خطوبة طالبين ثانوية عامة تثير جدلا على السوشيال ..شاهد

مش هتصدق شكلها .. ملامح صادمة لـ سماح أنور فى أحدث ظهور|شاهد

مشيرة إسماعيل تواصل كشف الأسرار "2" : وزير الثقافة أوقف فيلمي .. وحجزوا ملابسي لمنعي من السفر 

قبل الحروب العالمية.. بيع علبة شوكولاتة مغلقة منذ عام 1902

فيديو

مؤشرات مبشرة.. الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة

مشيرة إسماعيل تواصل كشف الأسرار "2" : وزير الثقافة أوقف فيلمي .. وحجزوا ملابسي لمنعي من السفر 

سبب غريب وراء انتشار شائعة وفاة إيمان البحر درويش

كولر في ورطة.. الأهلى يتلقى صدمة قبل اللقاء والموعد الحقيقي لفتح المدرجات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ