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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالغناء والطبل| فرحة كبيرة بين طلاب الثانوية العامة بالمنيا.. صور

فرحة طلاب المنيا
فرحة طلاب المنيا

وسط فرحة عارمة على وجوه الطلاب وأولياء أمورهم بالمنيا اختتم طلاب الثانويه العامه  الامتحانات اليوم وسط أجواء من الفرحه والسعادة.

فقد احتفل الطلاب بالوقوف أمام اللجان على أصوات الأغاني وقاموا بالطبل والغناء والرقص سعداء بانتهاء الامتحانات وبدء مرحلة جديدة في حياتهم بالانتقال إلى المرحله الجامعيه.

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كما تباينت ردود الأفعال حول امتحانات الثانوية اليوم للشعبتين العلمية والأدبية، حيث أكد طلاب علمي رياضة أن الامتحان طويل ويحتاج لوقت، فيما عبر طلاب الأدبي عن سهولة الفلسفة والمنطق، وأكد طلاب العلمي علوم أن امتحان الأحياء كان فوق المتوسط.

واختتم طلاب الثانوية العامة اليوم الخميس مارثون امتحانات الصف الثالث الثانوي بشعبتيها الأدبية والعلمية في محافظة المنيا للعام الدراسي 2022-2023 حيث أدوا امتحان مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة "الجبر والهندسة الفراغية" شعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، وفقًا للجداول المعلنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

يذكر أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام 40 ألفا و704 طالباً منهم 22 ألفا و937 طالباً علمى علوم و2443 طالبا علمى رياضة، و15 ألفا و324 طالبا بالشعبة الأدبية يؤدون الامتحان داخل 100 لجنة. 
 

التربية والتعليم الهندسة الفراغية الطلاب وأولياء أمورهم زارة التربية والتعليم والتعليم الفني مادة الفلسفة والمنطق

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