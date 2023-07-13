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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنيا يترأس مجلس كلية العلوم لاستعراض الرؤى المستقبلية

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا يكرم عميد علوم

ترأس الدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس جامعة المنيا، اجتماع مجلس كلية العلوم، وذلك لاستعراض الرؤى المستقبلية للكلية والجامعة، واختيار أعضاء اللجان المختصة بترشيح المتقدمين لشغل منصب عميد الكلية، وفقاً لشروط الترشح ومعايير المفاضلة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور جمال مخيمر عميد الكلية ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام مجلس الكلية.

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وتوجه د. عصام فرحات بخالص الشكر وصادق العرفان، إلى الدكتور جمال مخيمر عميد الكلية، على ما قدمه من جهد وتفاني خلال فترة توليه أعمال عمادة الكلية، مثمناً عطاءه الكبير الذي أسداه للكلية والجامعة كأحد رموز الجامعة، ومثالاً مشرفاً للأستاذ الجامعي.

 

وأكد د. عصام فرحات اعتزازه بكلية العلوم وقيادتها وأساتذتها وعلمائها وجميع منتسبيها، وحرصه الكبير على إحداث نقلة نوعية بها بصفتها من أقدم الكليات بالجامعة وأعرقها، مستعرضاً الرؤية العامة للجامعة على المدي القصير والطويل خلال الفترة القادمة وتزامناً مع احتفال الجامعة خلال عامين باليوبيل الذهبي علي انشائها، والذي يستوجب إعادة شباب أقدم كلياتها وتطويرها، وتحديث موقعها العام على نمط جامعات الجيل الرابع في ظل تدويل التعليم، والتنافسية بين الجامعات التي سوف تفتتح بنفس الأقاليم تباعاً.

 

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه جاري إعداد هوية بصرية للجامعة ومخطط رئيسي لكل من قطاعي التعليم والمستشفيات، يوضح روية الجامعة وتخطيط مبانيها المستقبلية والشكل العام الذي يعزز خصوصيتها وعراقتها، مؤكداً على أهمية رفع الوعي بأهمية التحول الرقمي، وثقافة التعليم الذكي التفاعلي، وتهيئة العنصر البشري لمواكبة هذا التطور، وإعادة النظر في دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، مع ضرورة اتباع معايير هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد كخارطة طريق للعمل بالكلية؛ إلي جانب معايير جائزة مصر للتميز الحكومي، ومعايير الأيزو الإداري.

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