قسم القلب بطب المنيا يحصل على المركز الأول بمسابقة الجامعات

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا حصول قسم القلب بكلية الطب بالجامعة على المركز الأول علي الجامعات المصرية والمراكز البحثية لأفضل أقسام القلب بكليات الطب بالمسابقة التي أقيمت تحت رعاية جمعية القلب المصرية، اثناء انعقاد مؤتمر cardio pearl السنوي حول موضوع "تطوير علاج أمراض القلب وما تشهده من طفرة في عالم الطب".

أكد الدكتور فرحات أن المسابقة تنافس فيها 14 فريق من أقسام القلب بالجامعات المصرية والمراكز البحثية مشيداً بحصول قسم القلب على هذه الجائزة المتميزة، والتي تأتي انعكاساً لكفاءة القسم وأطباءه، وما أحدثه من طفرة علاجية وتطوراً نوعياً لخدمة الحالات القلبية بالمحافظة في الآونة الأخيرة وفق أفضل الممارسات العالمية، مثمناً جهود القسم وإنجازاته البارزة بفضل ما وفرته الجامعة من بيئة تقنية متطورة، أدت إلى ارتفاع أعداد عمليات القسطرة والقلب المفتوح بمستشفى القلب والصدر الجامعي، والتي أسهمت في خفض معاناة المرضي وأسرهم، وخفض الكلفة العلاجية.

