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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا .. ننشر جدول امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية

جدول امتحانات الشهادة
جدول امتحانات الشهادة الاعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الدور الثاني وفقًا للخريطة الزمنية التي وافقت عليها وزارة التربية والتعليم.

تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة المنيا الدور الثاني يوم الاثنين الموافق 24 يوليو وتستمر حتى الاثنين 31 يوليو 2023.

قال حمدي مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة المنيا، إنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير الأمان والسلامة للطلاب داخل اللجان، وتوفير المناخ المناسب في الامتحانات وتذليل العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين وذلك بعد الانتهاء من وضع  جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة المنيا الدور الثاني.

 

اليوم.. جامعة المنيا تستقبل طلاب الثانوية العامة الراغبين في أداء اختبارات القدرات

جامعة المنيا تستقبل طلاب الثانوية العامة الراغبين في أداء اختبارات القدرات .. غدا

يبدأ جدول الامتحانات الاثنين 24 يوليو امتحان اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتين ونصف من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 11:30 صباحًا.

الثلاثاء 25 يوليو: امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 11 صباحًا، وامتحان مادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف من الساعة 11:30 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا.

الأربعاء 26 يوليو: امتحان مادة اللغة الأجنبية (الإنجليزية) لمدة ساعتين من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 11 صباحًا، وامتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة من الساعة 11:30 صباحًا حتى الساعة 12:30 ظهرًا.

السبت 29 يوليو: امتحان مادة الجبر والإحصاء لمدة ساعتين من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 11 صباحًا، وامتحان مادة التربية الفنية لمدة ساعتين من الساعة 11:30 صباحًا حتى الساعة 1:30 ظهرًا.

الأحد 30 يوليو: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 11 صباحًا.

الاثنين 31 يوليو: امتحان مادة العلوم لمدة ساعتين من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 11 صباحًا.

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية بالمنيا
جدول امتحانات الشهادة الاعدادية بالمنيا
الدور الثاني للشهادة الإعدادية الشهادة الاعدادية 2023 امتحان اللغة العربية إمتحان الدور الثاني وكيل وزارة التربية والتعليم

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