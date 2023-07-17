بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي العدوة بالمنيا

لقى شخص مصرعه وأصيب 6 أشخاص آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الصعيد الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة شمال المنيا بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق الصعيد الصحراوي الغربي مركز العدوة في المنيا بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة.

تسبب الحادث في مصرع إبراهيم. ي. س 25 سنة مقيم القاهرة وإصابة 6 آخرين وهم مروان. ا. ن 3 شهور طارق. ص. ع 15 سنة وناهد. م. ع 35 سنة وأبانوب. ن. ج 19 سنه واسلام. ن. ف 25 سنة وعادل. ش. ز 42 سنة مقيمون بمحافظة أسيوط.

تم نقل المصابين لمستشفي مغاغة للعلاج، والتحفظ على المركبة وجثة المتوفي تحت تصرف النيابة.

