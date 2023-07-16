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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالصور .. محافظ المنيا يشارك فرحة 50 عريسا وعروسة فى احتفالية مستقبل وطن

محافظ المنيا يشهد
محافظ المنيا يشهد حفل الزفاف

شهد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا حفل الزفاف  الجماعي الذي نظمه حزب مستقبل وطن لعدد 50 عريسا وعروسة بإحدى قاعات الأفراح بمدينة المنيا الجديدة.

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جاء ذلك بحضور النائب محمد نشأت العمدة أمين حزب مستقبل وطن بالمنيا، ووليد عبد القوى أمين تنظيم الحزب وبمشاركة أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، وأهالي العرسان.

وأكد المحافظ علي الدور المجتمعى لمؤسسات المجتمع المدني فى ترسيخ أواصر التكافل والمساندة بين فئات المجتمع.

وأشاد بالدور الذي قام به حزب مستقبل وطن في المساهمة بتجهيز العرائس وعددهم 50 شابا وفتاة  من بينهم ذوو همم من أبناء محافظة المنيا، موجهًا خالص التهاني القلبية لجميع العرائس، متمنيًا لهم حياة زوجية سعيدة.
 

أسامة القاضي محافظ المنيا المنيا الجديدة أمين حزب مستقبل وطن قاعات الأفراح مؤسسات المجتمع المدني

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