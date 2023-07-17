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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 46 مخالفة تموينية خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا

حملات تموينية
حملات تموينية

حررت مديرية التموين بالمنيا، ٤٦ مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

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 أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير ٤٦ مخالفة تموينية منها ٤١ مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت المخالفات ما بين (خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات)، و٥ مخالفات في مجال متابعة الأسواق منها (عدم الإعلان عن الأسعار ــ سلع مجهولة المصدر - ذبح خارج السلخانة).

مديرية التموين بالمنيا مخالفة تموينية غير مطابق للمواصفات خبز ناقص الوزن حملات على المخابز حملات تفتيشية أحكام الرقابة

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