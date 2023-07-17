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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جبر الخواطر.. انتشار فيديو لشاب يمر بازمه نفسية يرقص مع فرقه شعبيه بأبوقرقاص بالمنيا.. شاهد

الشاب يرقص مع الفرقه
الشاب يرقص مع الفرقه

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة يظهر فرقة إحياء أفراح شعبية وهي تقدم فقرة خاصة لشاب يفترش الأرصفة في إحدى شوارع مركز أبو قرقاص جنوب المنيا لمرورة بازمه نفسيه بغرض رسم السعادة على وجهه وقد استمر الشاب في الرقص والغناء وتفاعل المارة في الشارع معه من أجل جلب المزيد من البهجة.

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وقامت الفرقه الشعبيه بالغناء والاحتفال مع الشاب في الشارع لجبر خاطره بعد نهاية الفرح وقررت الفرقة استمرار الاحتفال مع الشاب في الشارع لجبر خاطره وحقق الفيديو مشاهدات كبيرة وتفاعل كبير من قبل رواد السوشيال ميديا في ساعات قليلة، حيث أثنى الجميع على جبر خاطر الشاب ودعوا إلى تكرار مثل هذه المواقف لرسم السعادة على وجوه البسطاء من الشعب.

وقد نشرت الفرقة الفيديو على حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليها قائلة " الرجل البركة ده لقيناه عاوز يفرح قبل ما نخلص شغل، شوفوا عملنا فيه إيه.. إحنا العلاج للمزاج جبر الخواطر على الله".

يشار إلى ان الشاب يدعي محمود، الشهير بـإتش يمكث في الشارع منذ فترة بعد إصابته بحالة نفسية سيئة. 
شاهد لينك الفيديو


https://fb.watch/lPNam5kQWH/
 

الشاب يرقص مع الفرقه الشعبيه
الشاب يرقص مع الفرقه الشعبيه
الشاب يرقص مع الفرقه الشعبيه
الشاب يرقص مع الفرقه الشعبيه
الشاب يرقص مع الفرقه الشعبيه
الشاب يرقص مع الفرقه الشعبيه
التواصل الاجتماعي الساعات الاخيرة السوشيال ميدي رواد السوشيال مواقع التواصل الاجتماعي

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