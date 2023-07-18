العميد والصقر والشرق.. في مشروع تخرج طالب بفنون المنيا.. شاهد

الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي والفنان التشكيلي العالمي حسن الشرق والصقر احمد حسن عميد لاعبي العالم هؤلاء المشاهير جاءوا في مشروع تخرج الطالب محمد علي عبد الحميد بكلية الفنون الجميلة في جامعة المنيا لتسليط الضوء على رحلة عطائهم وتأثيرهم على المستوي المحلي والعالمي على مدار عدة سنوات.

يقول علي محمد عبد الحميد الشهير بـ"علي حميدو" الطالب بقسم الجرافيك في كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا إنني التحقت بقسم الجرافيك بالكلية لحبي للرسم والتصميم والفن بشكل عام يعتمد على الممارسة بشكل

وأوضح أن مشروع تخرجه بعنوان" من المنيا" وافتخر تناول خلاله 3 من عظماء من أبناء المحافظة أصحاب التأثير الدولي والمحلية وتعتمد فكرة الكتاب على تسليط الضوء على شخصيات عظماء أثروا في تاريخ مصر والعالم بمختلف المجالات ليكونوا قدوة للشباب.

وضم مشروع التخرج الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي الذي بدد الظلام وله بصمات لا تنسى في تاريخ التعليم ومجانية التعليم والصقر أحمد حسن عميد لاعبي العالم والفنان التشكيلي العالمي حسن الشرق الذي تحدثت عن أعماله المجلات العالمية وأقام معارض فنية في كثير من دول العالم.

وأكد أن المشروع يحكي تاريخ الشخصية بالصور التعبيرية والكتابة عليها مشيرا إلى أنه أنتج في السابق مشروعا باسم "يوميات طالب متأخر" ولقي الكثير من ردود الفعل.

واردف علي محمد عبد الحميد ان فكرة المشروع تهدف اعلام المواطنين بمشاهير المنيا وعظمائها وتسليط الضوء عليهم انهم من أبناء المحافظة فتم عمل المشروع ليتناول " عظماء المنيا " في كتاب بطريقة القصص المصوره (فن الكوميكس) وبدات بالتحضير واختيار الشخصيات وقمت بكتابة السناريو والتصوير والتصميم والإخراج.

كما تم تحضير السناريو والحوار وتم الاستعانه بكاتب ومخرج وتصوير كل شخصيه على حدة من خلال فريق full stop الذي يضم أطفال وشباب وفرز الصور وتكوين المشاهد وبناء التصميم بالرسم والتصميم والدمج حيث تم عمل 39 كادر بالإضافة إلى غلاف الكتاب وتصميم اللوجو وجاء العنوان باسم "من المنيا وافتخر " كما تم عمل QR لسهولة الحصول على الكتاب على التليفون المحمول.

وأشار محمد عبد الحميد ان حلمه ان يستمر في مجال التصميم والجرافيك وان يحقق افكار مختلفه ومفيده وطموحه خلال الفترة المقبلة.

وقدم محمد الشكر لرئيس قسم الجرافيك وأساتذة القسم والمعدين وأعضاء هيئة التدريس بالكليه على تقديم الدعم له خلال دراسته وكذلك الشكر لأسرته أصدقائه.

عظماء المنيا مشروع تخرج بكلية الفنون

عظماء المنيا مشروع تخرج بكلية الفنون

عظماء المنيا مشروع تخرج بكلية الفنون

عظماء المنيا مشروع تخرج بكلية الفنون