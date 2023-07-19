محلل رياضي عن انتقال إمام عاشور للأهلي: متميز في مركزه

علق المحلل الرياضي آسر حسين على إعلان النادي الأهلي ، تعاقده رسميًا مع إمام عاشور، لاعب وسط فريق ميتيلاند الدنماركي.

وقال آسر حسين في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة اخيرة ” المذاع على قناة “ أون ”، :" رغم أن النادي الأهلي أنهى الصفقة منذ قرابة الأسبوع لكن مدرسة النادي الأهلي اختار فكرة " التريث “ قبل تقديم اللاعب بالشكل المناسب وهي مدرسة على غرار الاندية الاوروبية ”.

وأضاف آسر حسين :" إمام عاشور لاعب هو الأبرز في مركزه في المنتخب أو الزمالك أو النادي الدنماركي ووجوده حالياً في النادي الأهلي في المكان المناسب والتوقيت المناسب ".

وكشف ياسين ان قيمة الصفقة تخطت 3 مليون يورو، قائلاً : " إمام عاشور متميز في مركزه، وعنده قدرات بيقدر يحدث فارق في الفريق والأمر متوقف عليه في الاستفادة من تلك الإمكانيات وإبرازها في وجوده في النادي الاهلي "

وأعلن نادي ميتلاند الدنماركي، رحيل إمام عاشور عن صفوف الفريق، إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023. وفي غضون ذلك أعلن أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء، تعاقده رسميًا مع إمام عاشور، لاعب وسط فريق ميتيلاند الدنماركي دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.