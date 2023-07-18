انفراد من 6 شهور.. رامز جلال يكشف إتمام صفقة إمام عاشور في رمضان

كشف الفنان رامز جلال علمه بإتمام صفقة انتقال إمام عاشور إلى النادي الأهلي منذ حوالي 6 أشهر، أثناء مشاركته معه كضيف في حلقات برنامج “ رامز نيفر إند".

ونشر رامز جلال فيديو من حلقة إمام عاشور التي أذيعت في رمضان الماضي، حينما سأله عن وجهته بعد نادي ميتلاند الدنماركي، وأن أمير توفيق اتفق معه على الانتقال إلى النادي الأهلي لكنه أنكر.

وعلق رامز جلال على الفيديو قائلا:" انفراد حصري من ٦ شهور .. إمام عاشور من ميت لاند الي الأهلي لاند.. مع تحياتي لمهندس الصفقات عدلي القيعي".

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وظهر في برومو برنامج رامز نيفر إند، عدد من النجوم ومن بينهم الفنان أحمد السقا، الذي أمسك ثعبان في يده وقام بأكل رأسه، وإلقاء جسم الثعبان خلفه، وكذلك الفنان محمد رمضان.

وأظهرت اللقطات في البرومو صراخ العديد من الفنانين والنجوم أثناء تنفيذ مقلب رامز جلال فيهم .

ونفذ رامز جلال مقلب برنامج "رامز نيفر إند " في الرياض بالمملكة العربية السعودية .