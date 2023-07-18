رد فعل كهربا بعد إعلان انضمام إمام عاشور للأهلي

احتفل محمود عبد المنعم كهربا بانضمام امام عاشور الي النادي الاهلي اليوم .

ونشر كهربا صورة تجمعه مع امام عاشور عبر حسابه الشخصي انستجرام ،مكتوب عليها اعظم نادي في الكون ".

أعلن النادي الأهلي انضمام إمام عاشور إليه رسميا في الموسم المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي مقطع فيديو لـ إمام عاشور :" لاعب جديد في الجزيرة ".



أعلن النادي الأهلي رسميا عن ضم إمام عاشور قادما من نادي ميتلاند الدنماركي لمدة 5 مواسم قادمة.

يأتي ذلك بعدما أعلن نادي ميتلاند الدنماركي انضمام إمام عاشور إلى صفوف النادي الأهلي رسميًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.