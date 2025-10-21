استئناف كروان مشاكل على حبسه عامين بتهمة سب إعلامية شهيرة.. في هذا الموعد

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، غدا الأربعاء، 22 أكتوبر، استئناف كروان مشاكل على حكم حبسه عامين، لاتهامه بسب وقذف إعلامية شهيرة.

ألقت مباحث مطار القاهرة بقيادة اللواء عبدالناصر موافي مدير الإدارة العامة للمباحث، القبض على كروان مشاكل، بتهمة ممارسة أفعال خادشة ونشر أخبار كاذبة.

كشفت التفاصيل الأولية والمعلومات المتاحة في واقعة القبض على التيك توكر كروان مشاكل أنه كان مسافرًا إلى دولة قطر وجرى استيقافه في المطار وبالاستعلام عن جواز سفره تبين أنه صادر ضده أحكام قضائية.

تم التحفظ على كروان مشاكل ومنعه من السفر بسبب أحكام قضائية صادرة ضده في تهمتي نشر أخبار كاذبة وممارسة أفعال خادشة، وجرى التحفظ عليه من قبل السلطات الأمنية بالمطار وجري تحرير المحضر اللازم بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.