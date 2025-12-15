قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يتعاقد مع المحترف الأمريكي كلينثونى روبرت لدعم فريق السلة
نتنياهو أصبح منبوذ دوليا .. أكسيوس : رفض مصري للقاء الرئيس السيسي برئيس وزراء إسرائيل
الرياضة: تنسيق كامل مع وزارة الإسكان لإيجاد حلول لأزمة أرض الزمالك
أشاد به ترامب.. من هو أحمد الأحمد بطل التصدي لهجوم سيدني؟
تدفق السحب الممطرة على هذه المناطق.. والأرصاد تحذر من أمطار على القاهرة الكبرى
هند صبري تتصدر ترنيد مؤشر البحث جوجل لهذا السبب
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 15 ديسمبر 2025
أول تعليق من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد أمر ضبطه وإحضاره للتعدي عليها
توروب يفاضل بين الثنائي لقيادة هجوم الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا
عيار 21 يتراجع مجددًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد القفزة الكبيرة
سعر الذهب الآن في مصر.. أفضل وقت لشراء عيار 21
علاج نزلات البرد خلال 24 ساعة .. أخطاء شائعة تؤخر الشفاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

كيف يحمي قانون مباشرة الحقوق السياسية إرادة الناخب من الترهيب والتلاعب؟

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
حسن رضوان

يفرض قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية منظومة تشريعية محكمة تهدف إلى حماية العملية الانتخابية من أي محاولات للضغط أو التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين، باعتبار نزاهة الانتخابات الركيزة الأساسية لترسيخ الممارسة الديمقراطية وضمان تمثيل حقيقي لإرادة الشعب.

ويضع القانون عقوبات رادعة لكل من يسعى إلى الإخلال بسير العملية الانتخابية، حيث نصّت المادة (61) على معاقبة كل من يستخدم وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير على إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وتُشدد العقوبة لتصل إلى الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات حال تحقق الغرض من هذا الفعل.

وفيما يتعلق بقيد الناخبين، ألزمت المادة (13) بقيد جميع من لهم حق مباشرة الحقوق السياسية من المواطنين والمواطنات في قاعدة بيانات الناخبين، مع استثناء المتجنسين بالجنسية المصرية إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل من تاريخ اكتسابها، بما يضمن أهلية المشاركة السياسية وفق ضوابط واضحة.

كما حدّد القانون فئات يُحرم أفرادها مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية، وفقًا للمادة الخامسة، ويشمل ذلك المحجور عليهم، والمحتجزين إلزاميًا في منشآت الصحة النفسية، إضافة إلى المدانين في جرائم التهرب الضريبي، واختلاس المال العام، وإفساد الحياة السياسية، والرشوة والتزوير والسرقة، على أن تختلف مدة الحرمان تبعًا لطبيعة الجريمة، مع سقوط المنع في حال رد الاعتبار أو وقف تنفيذ العقوبة.

ويهدف هذا التنظيم القانوني إلى تنقية الجداول الانتخابية، ومنع وصول من صدرت بحقهم أحكام تمس الشرف أو الأمانة إلى مواقع التأثير السياسي، بما يضمن بيئة انتخابية عادلة ومتوازنة.

وفي إطار تنظيم الحملات الانتخابية، أكدت المادة (23) حق المترشحين في ممارسة الدعاية الانتخابية والتواصل مع الناخبين وفق القواعد التي تضعها الهيئة المختصة، مع السماح بتعيين ممثل رسمي لإدارة الحملة، بما يكفل تكافؤ الفرص بين المتنافسين.

ولمواجهة أي مظاهر عنف أو اعتداء أثناء الانتخابات، شددت المادة (58) العقوبات على استخدام القوة أو العنف ضد القائمين على تنفيذ أحكام القانون، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة خمس سنوات، وتُغلظ إلى السجن المشدد أو المؤبد إذا أسفر الاعتداء عن عاهة مستديمة أو وفاة.

حق مباشرة الحقوق السياسية خمس سنوات العملية الانتخابية مباشرة الحقوق السياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

المستشار محمد الحمصاني

لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر

فيروس

المصاب يقعد في البيت.. تفاصيل جديدة بشأن الأمراض التنفسية المنتشرة حاليا

جدول امتحانات نصف العام 2026

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل

ترشيحاتنا

هاتف Vivo S50 Pro Mini

بتصميم يشبه آيفون آير.. إليك أهم مواصفات Vivo S50 Pro Mini

هاتف Redmi K90 Ultra

مواصفات فائقة وسعر مذهل .. ريدمي تطلق اهاتف K90 Pro Max | صور

مواصفات جهاز لينوفو آيديا تاب بلس

شاشة 2.5K ..لينوفو تكشف عن جهاز لوحي Idea Tab Plus للألعاب

بالصور

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع
فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع
فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

التهاب الحلق في الشتاء.. متى يكون بسيطًا ومتى يحتاج تدخلًا طبيًا؟

التهاب الحلق في الشتاء
التهاب الحلق في الشتاء
التهاب الحلق في الشتاء

علاج نزلات البرد خلال 24 ساعة .. أخطاء شائعة تؤخر الشفاء

خطوات سريعة لعلاج نزلات البرد خلال 24 ساعة
خطوات سريعة لعلاج نزلات البرد خلال 24 ساعة
خطوات سريعة لعلاج نزلات البرد خلال 24 ساعة

رسمياً.. هل رأس السنة 2026 إجازة رسمية؟

إجازة رأس السنة 2026
إجازة رأس السنة 2026
إجازة رأس السنة 2026

فيديو

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

المزيد