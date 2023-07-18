رقم مفاجأة.. قيمة انتقال إمام عاشور للأهلي..فيديو

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على الإعلان الرسمي على صفقة انتقال إمام عاشور إلى النادي الأهلي.

وقالت لميس الحديدي في برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على قناة " أون "، :" إمام عاشور في الأهلي لمدة 5 سنوات ".

وأضافت لميس الحديدي:" الأهلي لم يعلن عن قيمة الصفقة"، مضيفة:" الصحافة الدنماركية تحدثت عن قيمة الصفقة بـ 2.6 مليون يورو بما يعادل 90 مليون جنيه ".

وتابعت لميس الحديدي:" أنباء عن عقد بـ 14 مليون جنيه سنويا لإمام عاشور"، مضيفة:" الأهلي اعلن انتقال الشبح على صفوفه ".



ونشر الحساب الرسمي للأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” فيديو للاعلان عن الصفقة جاء فيه صورة إمام عاشور مع تعليق “ لا تستطيع رؤية الشبح الا أن يقرر الكشف عن هويته” .

