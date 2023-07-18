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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق ناري من نجم الأهلي على انتقال إمام عاشور للقلعة الحمراء

امام عاشور
امام عاشور

أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء، تعاقده رسميًا مع إمام عاشور، لاعب وسط فريق ميتيلاند الدنماركي دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

ونشر هشام حنفي لاعب الأهلي السابق صورة لـ إمام عاشور وكهربا عبر حسابه علي فيسبوك، وكتب "اجمل هديتين".

وسبق وأعلن نادي ميتيلاند الدنماركي عن التوصل لاتفاق رسمي مع الأهلي من أجل انتقال إمام عاشور للأهلي.

وانتقل عاشور إلى ميتيلاند قادمًا من الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة بلغت 3 مليون دولار.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، 7 مباريات مع الفريق الدنماركي، سجل خلالها هدفين، قبل أن يتلقى إصابة كبيرة أبعدته عن المباريات.

 

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