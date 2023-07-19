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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد إمام عاشور وسوزا.. ما هي صفقة الأهلي الجديدة بالميركاتو الصيفي؟

الأهلي
الأهلي

تسعى إدارة النادي الأهلى إلى تدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري، استعدادا للموسم الجديد، خاصة في ظل احتراف ورحيل عدد من نجوم الفريق.

ونجح المارد الأحمر بالفعل في إنهاء صفقتين حتى الآن بالانتقالات الصيفية، على أن يتم الإعلان الرسمي عنهما خلال الساعات القليلة المقبلة.

وارتبط اسم الأهلي مؤخرا بالتعاقد مع جاكسون موليكا، والبرازيل جوستافو سوزا، كما حصل على توقيع إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي الحالي والزمالك السابق.

صفقات الأهلي بالميركاتو الصيفي

أولى صفقات الأهلي كانت لاعب ميتلاند الدنماركي ونجم الزمالك السابق إمام عاشور، والذي ارتبط اسمه بالمارد الأحمر خلال الفترة الأخيرة، حيث تعاقد معه الفريق وتم الإعلان رسميا عن الصفقة، أمس الثلاثاء.

ووفقا للتقارير الصحفية المتداولة، فإن النادي الأهلي حصل على خدمات إمام عاشور مقابل 3 ملايين دولار قادما من ميتلاند الدنماركي، ليحل محل حمدي فتحي الذي انضم لصفوف الوكرة القطري مؤخرا.

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ثاني صفقات المارد الأحمر هي التعاقد مع البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم جيونبك الكوري الجنوبي، والذي أبدى رغبته في الانتقال إلى الأهلي، إلا أن الفريق الكوري الجنوبي طلب تعليق المفاوضات في الوقت الحالي.

وعن سبب تعليق المفاوضات، قال الإعلامي أمير هشام خلال برنامجه التليفزيوني: "طلب الفريق الكوري الجنوبي، جاء بسبب رغبته في توفير البديل المناسب له، خاصةً بعد إنهاء التفاوض بين الأهلي واللاعب".

ما صفقة الأهلي الثالثة؟

تردد في الساعات الأخيرة العديد من الأنباء والتقارير الصحفية التي أشارت إلى نجاح مسؤولو النادي الأهلي، في إبرام التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجيش الملكي رضا سليم.

يأتي ذلك عقب الدخول في مفاوضات قوية مع الفريق المغربي، والوصول إلى اتفاق نهائي بناء على تعليمات من قبل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر.

وأكدت قناة الثانية المغربية، أن مسؤولو النادي الأهلي، تواصلوا إلى اتفاق نهائي مع الجيش الملكي، من أجل إتمام التعاقد مع رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وضمه إلى الفريق الأحمر، بناء على تعليمات من قبل السويسري مارسيل كولر، واللاعب وقع على رغبة انتقال إلى القلعة الحمراء، وتم انهاء كل شيء مقابل دفع 2 مليون دولار.

واختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية امس الثلاثاء، استعدادا لمباراته أمام حرس الحدود اليوم  الأربعاء، والمؤجلة من الأسبوع الثالث والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، فى طريقه نحو تحقيق الانتصار رقم 26 في مسابقة الدوري، بعدما حسم الدوري رقم 43 بشكل رسمي واستعاد الدرع الذي غاب عن القلعة الحمراء فى آخر موسمين.

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