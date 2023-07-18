أول صورة لـ إمام عاشور بقيمص الأهلي

أعلن النادي الأهلي رسميا عن ضم إمام عاشور قادما من نادي ميتلاند الدنماركي لمدة 5 مواسم قادمة.

يأتي ذلك بعدما أعلن نادي ميتلاند الدنماركي انضمام إمام عاشور إلى صفوف النادي الأهلي رسميًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المدير الرياضي لـ ميتلاند عبر الموقع الرسمي لناديه "نشعر بالحزن لأننا لا نستطيع تعويض إمام عاشور، هو لاعب موهوب ذو مستقبل كبير".

وأنهى أمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الكرة كافة التفاصيل الخاصة بضم اللاعب وتوقيع العقود.



وسيدفع الأهلي لميتلاند 3 ملايين دولار بنظام القسط، ليصيح إمام عاشور هو صفقة القرن.

رحيل أيمن أشرف

في سياق آخر أعلن نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الأهلى السابق لمدة موسمين.

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