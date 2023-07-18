أبو العينين: أشكر الرئيس السيسي لدعمه التحالف الوطني للعمل الأهلي

قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أتقدم بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه الكبير للتحالف الوطني للعمل الأهلي.



وأضاف أبو العينين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أننا نحتاج إلى نشر الوعي بالعمل التطوعي في المجتمع، متابعا أن الدخول للتحالف الوطني للعمل الأهلي اختياري.



وتابع النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن لدينا 58 ألف جمعية أهلية والعمل الأهلي أصبح منظومة متكاملة، مستدركا أن التحالف سيكون له تواجدا في الخارج لتصحيح المفاهيم المغلوطة.

وأشار النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي يستهدف كل المواطنين من خلال برامج محددة.

